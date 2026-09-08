400.000 KM yapsa bile üzmeyen 5 motor… BMW, Honda, Mercedes, Mazda, Toyota modelleri listede.
Artan bakım ve sanayi masrafları nedeniyle sürücüler daha sorunsuz otomobil modellerine yöneliyor. Türkiye koşullarında 400 bin kilometre seviyelerine erişse de motoruyla sürücüsünü üzmeyen marka ve modelleri haberimizde derledik.
Artan sanayi ve bakım masrafları, araç sahiplerini uzun ömürlü ve sorunsuz otomobillere yönlendiriyor. Türkiye yollarında 400 bin kilometreyi devirse dahi sürücüsünü yarı yolda bırakmayan efsanevi motor yapıları, dayanıklılıklarıyla öne çıkıyor.
Basit mekanikleri, atmosferik mimarileri ve zincirli sistemleriyle yıllara meydan okuyan bu özel güç üniteleri, düzenli bakımla ilk günkü performansını koruyarak masrafsız ve sorunsuz bir sürüş deneyimi sunuyor.
SORUNSUZ MOTORLARI KULLANAN MARKA VE MODELLER
Yarım milyon kilometrenin onlar için başlangıç olan 5 motor türü ve modeller: