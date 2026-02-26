400.000 TL 48 ay vadeli taşıt kredilerinde en düşük faizi veren bankalar! Garanti, İş, Yapı Kredi...

Otomotiv ekosisteminde son aylarda meydana gelen yavaşlama, hem markaları hem de bankaları harekete geçirdi. Sıfır ve ikinci el araç satışlarını yeniden hareketlendirmek isteyen sektör temsilcileri kampanya üstüne kampanya açıklarken, finansman tarafında da dikkat çeken bir rekabet başladı. Bilhassa 400 bin TL tutarında ve 48 ay vadeli taşıt kredilerinde faiz oranlarının gerilemesi, araç sahibi olmayı arzu edenler adına yeni bir olanak kapısı araladı.