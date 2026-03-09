  1. Ekonomim
44 devlet kurumu binlerce işçi alımı yapacak! İlanları tek tek paylaştı, işte son başvuru tarihi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda paylaşılan ilanlara göre devlet kadrolarında istihdam edilmek üzere işçi alımı yapılacak. Sürekli işçi, memur statüsünde olacak bu görevler için şimdiden adaylar başvuru yapmak için heyecanlanıyor.

Toplamda 44 farklı kurumda iş ilanı açıldı. Bu noktada hangi kurumun KPSS puan türünü istediğini ya da istemediğini kontrol etmelisiniz. Ayrıca başvuru tarihlerini de kontrol etmeniz ekstra önemli. Çünkü bazı kadrolarda son başvuru tarihlerine oldukça yaklaştık. İşte 44 farklı kurumda binlerce işçi alımı hakkında tüm detaylar, kadro hakkında bilgiler ve son başvuru tarihleri...

1. Çukurova Üniversitesi: 3 Eski Hükümlü İşçi Alacak (9 Mart - 13 Mart)

2. Hacettepe Üniversitesi: 1 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak (9 Mart - 27 Mart)

3. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: 18 Sürekli İşçi Alacak (9 Mart - 13 Mart)

