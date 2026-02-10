48 yıllık dizel motor ustası tavsiye etti; Yakıtı koklayan 5 dizel SUV
Çocukluktan başladığı dizel motor tamirciliğinde 48 yıllık tecrübe edinen Servet usta en az yakıt tükettiğini düşündüğü 5 SUV modelini açıkladı.
SUV denildiğinde akla gelen yüksek yakıt tüketimi algısı, dizel motorlu bazı modellerle birlikte değişmeye başlıyor. Günlük kullanımda ekonomik değerler sunan bu araçlar hem şehir içi trafikte hem de uzun yolda sürücüsünü yakıt istasyonunu düşünmekten uzaklaştırıyor.
Geniş gövde yapısına rağmen verimli motor–şanzıman uyumu, düşük devirde sağlanan tork ve optimize edilmiş aerodinamik detaylar tüketimi ciddi ölçüde aşağı çekiyor. Bu özellikler, SUV tercih etmek isteyen ancak yakıt maliyetinden çekinen kullanıcıların fikrini değiştirecek nitelikte.
İstanbul Maslak’taki oto sanayide yeteneklerini konuşturmaya ve çırak yetiştirmeye devam eden 60 yaşındaki Servet usta dizel motor konusundaki tecrübelerini paylaştı.