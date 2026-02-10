48 yıllık dizel motor ustası tavsiye etti; Yakıtı koklayan 5 dizel SUV

SUV denildiğinde akla gelen yüksek yakıt tüketimi algısı, dizel motorlu bazı modellerle birlikte değişmeye başlıyor. Günlük kullanımda ekonomik değerler sunan bu araçlar hem şehir içi trafikte hem de uzun yolda sürücüsünü yakıt istasyonunu düşünmekten uzaklaştırıyor.