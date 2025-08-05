5 Ağustos 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (5 Ağustos) ne kadar oldu? 5 Ağustos 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 5 Ağustos Salı altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.413,36
Satış: 4.416,49
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 7,061.38
Satış: 7,220.95
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Yarım altın fiyatı
Alış: 14,078.62
Satış: 14,441.91
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 29,289.00
Satış: 29,731.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 70,613.76
Satış: 72,209.55
Ata altın fiyatı
Alış: 29,128.18
Satış: 29,855.45
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