  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. 5 Ağustos 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

5 Ağustos 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (5 Ağustos) ne kadar oldu? 5 Ağustos 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 5 Ağustos Salı altın fiyatları…

5 Ağustos 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı 

Alış: 4.413,36 

Satış: 4.416,49 

Çeyrek altın fiyatı 

Alış: 7,061.38 

Satış: 7,220.95 

1 | 6
5 Ağustos 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı 

Alış: 14,078.62 

Satış: 14,441.91 

Cumhuriyet altın fiyatı 

Alış: 29,289.00 

Satış: 29,731.00 

2 | 6
5 Ağustos 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı 

Alış: 70,613.76 

Satış: 72,209.55 

Ata altın fiyatı 

Alış: 29,128.18 

Satış: 29,855.45 

3 | 6
5 Ağustos 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı 

Alış: 28,245.50 

Satış: 28,795.49 

22 Ayar Bilezik Gram/TL 

Alış: 4,024.98 

Satış: 4,027.84 

4 | 6