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  4. 5 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

5 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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5 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 4.085,34

Satış: 4.089,40

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,536.55

Satış: 6,686.17

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5 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 13,032.24

Satış: 13,372.33

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 27,078.00

Satış: 27,487.00

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5 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 65,365.47

Satış: 66,861.67

Ata altın fiyatı

Alış: 26,963.26

Satış: 27,644.34

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5 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 26,146.19

Satış: 26,662.88

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,725.83

Satış: 3,729.53

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