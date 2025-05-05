5 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (5 Mayıs) ne kadar oldu? 5 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 5 Mayıs Pazartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.085,34
Satış: 4.089,40
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,536.55
Satış: 6,686.17
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Yarım altın fiyatı
Alış: 13,032.24
Satış: 13,372.33
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 27,078.00
Satış: 27,487.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 65,365.47
Satış: 66,861.67
Ata altın fiyatı
Alış: 26,963.26
Satış: 27,644.34
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