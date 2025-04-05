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  4. 5 Nisan 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

5 Nisan 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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5 Nisan 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.845,14

Satış: 3.849,07

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,152.22

Satış: 6,293.23

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5 Nisan 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 12,265.99

Satış: 12,586.46

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 25,497.00

Satış: 25,892.00

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5 Nisan 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 61,522.21

Satış: 62,932.31

Ata altın fiyatı

Alış: 25,377.91

Satış: 26,019.72

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5 Nisan 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 24,608.88

Satış: 25,095.94

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,506.77

Satış: 3,510.35

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