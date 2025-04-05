5 Nisan 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (5 Nisan) ne kadar oldu? 5 Nisan 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 5 Nisan Cumartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.845,14
Satış: 3.849,07
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,152.22
Satış: 6,293.23
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Yarım altın fiyatı
Alış: 12,265.99
Satış: 12,586.46
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 25,497.00
Satış: 25,892.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 61,522.21
Satış: 62,932.31
Ata altın fiyatı
Alış: 25,377.91
Satış: 26,019.72
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