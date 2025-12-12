5 şirketten temettü kararı! Kar payı dağıtması bekleniyordu
Borsada işlem gören 5 şirketin temettü ödemesine ilişkin kararı yayımlandı.
Borsa İstanbul’da 1-5 Aralık 2025 haftası, yatırımcılar açısından hareketli geçti. Bu dönemde halka açık beş şirket, 2025 yılına ilişkin temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna açıkladı.
Haftanın farklı günlerinde gelen bu duyurular, piyasada temettü beklentilerini artırırken yatırımcıların da ilgili hisselere yönelmesine neden oldu.
5 ŞİRKETTEN TEMETTÜ KARARI AÇIKLAMASI
Hafta boyunca sırasıyla temettü kararlarını açıklayan şirketlerin genel görünümü rotaborsa.com’daki bilgiye göre şöyle: