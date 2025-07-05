5 Temmuz 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (5 Temmuz) ne kadar oldu? 5 Temmuz 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 5 Temmuz Cumartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.246,86
Satış: 4.250,99
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,794.97
Satış: 6,950.38
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Yarım altın fiyatı
Alış: 13,547.48
Satış: 13,900.75
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 28,180.00
Satış: 28,606.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 67,949.73
Satış: 69,503.75
Ata altın fiyatı
Alış: 28,029.26
Satış: 28,736.72
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