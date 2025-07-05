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  4. 5 Temmuz 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

5 Temmuz 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (5 Temmuz) ne kadar oldu? 5 Temmuz 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 5 Temmuz Cumartesi altın fiyatları…

5 Temmuz 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı 

Alış: 4.246,86 

Satış: 4.250,99 

Çeyrek altın fiyatı 

Alış: 6,794.97 

Satış: 6,950.38 

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5 Temmuz 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı 

Alış: 13,547.48 

Satış: 13,900.75 

Cumhuriyet altın fiyatı 

Alış: 28,180.00 

Satış: 28,606.00 

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5 Temmuz 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı 

Alış: 67,949.73 

Satış: 69,503.75 

Ata altın fiyatı 

Alış: 28,029.26 

Satış: 28,736.72 

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5 Temmuz 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı 

Alış: 27,179.89 

Satış: 27,716.48 

22 Ayar Bilezik Gram/TL 

Alış: 3,873.13 

Satış: 3,876.91 

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