5 yıldızlı havayolu firmalarında THY şoku! Herkes tepki gösterdi

Havacılık evreninde dengeleri alt üst eden liste açıklandı, tartışma Türkiye’ye kadar uzadu. Dünyanın en prestijli havayolu derecelendirme kuruluşlarından Skytrax, 5 yıldızlı havayolu firmalarını paylaştı. Fakat listede Türk Hava Yolları’nın yer almaması dikkat çekti. Sosyal medyada "hizmet kalitesi", "uçuş ağı" ve "global başarı" tartışmaları alevlenirken, kamuoyunda "THY neden yok?" sorusu gündemin üst sıralarına taşındı. İşte 5 yıldızlı unvana sahip 10 havayolu şirketi…