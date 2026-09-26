500 bin KM motoruna anahtar değmiyor. Günümüzün en sağlam 6 dizel motoru.
Dünyanın her tarafında kullanılmaya devam eden ve 500 bin kilometre sınırını gözü kapalı aşan 6 dizel motor belli oldu.
Otomotiv dünyasında milyonlarca kilometre yol yapmasına rağmen performansından ödün vermeyen motorlar sürücülerin gözdesi olmaya devam ediyor.
Bakımları eksiksiz yapıldığında yarım milyon kilometreyi rahatlıkla geride bırakan altı efsanevi dizel motor, küresel çapta sağlamlığını kanıtladı.
Hem ticari hem de bireysel kullanımdan süzülüp gelen bu dayanıklı motorlar, uzun ömürlü yapısıyla adeta zamana meydan okuyor.