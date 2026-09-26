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  4. 500 bin KM motoruna anahtar değmiyor. Günümüzün en sağlam 6 dizel motoru.

500 bin KM motoruna anahtar değmiyor. Günümüzün en sağlam 6 dizel motoru.

Dünyanın her tarafında kullanılmaya devam eden ve 500 bin kilometre sınırını gözü kapalı aşan 6 dizel motor belli oldu.

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500 bin KM motoruna anahtar değmiyor. Günümüzün en sağlam 6 dizel motoru. - Sayfa 1

Otomotiv dünyasında milyonlarca kilometre yol yapmasına rağmen performansından ödün vermeyen motorlar sürücülerin gözdesi olmaya devam ediyor.

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500 bin KM motoruna anahtar değmiyor. Günümüzün en sağlam 6 dizel motoru. - Sayfa 2

Bakımları eksiksiz yapıldığında yarım milyon kilometreyi rahatlıkla geride bırakan altı efsanevi dizel motor, küresel çapta sağlamlığını kanıtladı.

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500 bin KM motoruna anahtar değmiyor. Günümüzün en sağlam 6 dizel motoru. - Sayfa 3

Hem ticari hem de bireysel kullanımdan süzülüp gelen bu dayanıklı motorlar, uzun ömürlü yapısıyla adeta zamana meydan okuyor.

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500 bin KM motoruna anahtar değmiyor. Günümüzün en sağlam 6 dizel motoru. - Sayfa 4

İşte tarihin en iyi 6 motoru:

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