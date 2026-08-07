500.000 kilometreye kadar tık demeyen 10 otomobil motoru; Yağını verin yeter sahibini asla üzmüyor

Uzun seneler yüksek performansını muhafaza edebilen bu araç motorları dayanıklılıkları, servis kayıtları ve küresel kullanıcı deneyimleri dikkate alınarak sıralandı. Doğru bakım ve zamanında yağ değişimiyle 500 bin kilometreye kadar sorunsuz çalışabildiği belirtilen bu motorlar, otomotiv dünyasının en güvenilir seçenekleri arasında gösteriliyor.