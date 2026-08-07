500.000 kilometreye kadar tık demeyen 10 otomobil motoru; Yağını verin yeter sahibini asla üzmüyor
Periyodik bakım gerçekleştirildiğinde yüz binlerce kilometre problemsiz çalışan ve sahibini üzmeyen otomobil motorları belli oldu. Uzun ömürlü yapılarıyla öne çıkan bu motorlar, kullanıcı deneyimleri ve güvenilirlik geçmişleriyle dikkat çekiyor.
Uzun seneler yüksek performansını muhafaza edebilen bu araç motorları dayanıklılıkları, servis kayıtları ve küresel kullanıcı deneyimleri dikkate alınarak sıralandı. Doğru bakım ve zamanında yağ değişimiyle 500 bin kilometreye kadar sorunsuz çalışabildiği belirtilen bu motorlar, otomotiv dünyasının en güvenilir seçenekleri arasında gösteriliyor.
1. Mercedes OM602 | Dizel - 5 Silindir | 87 - 129 HP | Kullanıldığı Bazı Modeller: Mercedes 190D, 200D, E250 D, C250 D
2. Mercedes OM606 | Dizel - 6 Silindir | 110 - 177 HP | Kullanıldığı Bazı Modeller: Mercedes E300 D, 300 TD, G300 D