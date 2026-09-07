500.000 kilometreye ulaşmak bu otomobil için çocuk oyuncağı; İşte en uzun ömürlü 9 motor
Motor kullanım süresinde 500 bin kilometre sınırını geçmek, doğru motor seçimi ve düzenli bakımla hiç de tesadüf değil. İşte dayanıklılığı ve uzun kullanım ömrüyle öne çıkan 9 motor.
Otomobil satın alırken verimlilik kadar motorun uzun seneler problemsiz çalışması da haneye artı yazan bir başka özellik. Bazı motorlar sağlam yapıları, basit mekanik kabiliyetleri ve dayanıklı parçaları sayesinde yüksek kilometrelerde bile güven vermeyi başarıyor. Doğru bakım ve kullanım şartlarıyla 500 bin kilometreyi görebilen, hatta daha fazlasını yapabilen en uzun ömürlü 9 motoru derledik.
1. Mercedes OM602
Yakıt / Silindir: Dizel - 5 Silindir
Güç: 87 - 129 HP
Kullanıldığı Bazı Modeller: Mercedes 190D, 200D, E250 D, C250 D
Özellik: Efsane dayanıklılık ve çok uzun ömür
2. Mercedes OM606
Yakıt / Silindir: Dizel - 6 Silindir
Güç: 110 - 177 HP
Kullanıldığı Bazı Modeller: Mercedes E300 D, 300 TD, G300 D
Özellik: Yüksek tork, milyon km potansiyeli