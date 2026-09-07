500.000 kilometreye ulaşmak bu otomobil için çocuk oyuncağı; İşte en uzun ömürlü 9 motor

Otomobil satın alırken verimlilik kadar motorun uzun seneler problemsiz çalışması da haneye artı yazan bir başka özellik. Bazı motorlar sağlam yapıları, basit mekanik kabiliyetleri ve dayanıklı parçaları sayesinde yüksek kilometrelerde bile güven vermeyi başarıyor. Doğru bakım ve kullanım şartlarıyla 500 bin kilometreyi görebilen, hatta daha fazlasını yapabilen en uzun ömürlü 9 motoru derledik.