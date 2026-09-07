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  4. 500.000 kilometreye ulaşmak bu otomobil için çocuk oyuncağı; İşte en uzun ömürlü 9 motor

500.000 kilometreye ulaşmak bu otomobil için çocuk oyuncağı; İşte en uzun ömürlü 9 motor

Motor kullanım süresinde 500 bin kilometre sınırını geçmek, doğru motor seçimi ve düzenli bakımla hiç de tesadüf değil. İşte dayanıklılığı ve uzun kullanım ömrüyle öne çıkan 9 motor.

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500.000 kilometreye ulaşmak bu otomobil için çocuk oyuncağı; İşte en uzun ömürlü 9 motor - Sayfa 1

Otomobil satın alırken verimlilik kadar motorun uzun seneler problemsiz çalışması da haneye artı yazan bir başka özellik. Bazı motorlar sağlam yapıları, basit mekanik kabiliyetleri ve dayanıklı parçaları sayesinde yüksek kilometrelerde bile güven vermeyi başarıyor. Doğru bakım ve kullanım şartlarıyla 500 bin kilometreyi görebilen, hatta daha fazlasını yapabilen en uzun ömürlü 9 motoru derledik.

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500.000 kilometreye ulaşmak bu otomobil için çocuk oyuncağı; İşte en uzun ömürlü 9 motor - Sayfa 2

1. Mercedes OM602

Yakıt / Silindir: Dizel - 5 Silindir

Güç: 87 - 129 HP

Kullanıldığı Bazı Modeller: Mercedes 190D, 200D, E250 D, C250 D

Özellik: Efsane dayanıklılık ve çok uzun ömür

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500.000 kilometreye ulaşmak bu otomobil için çocuk oyuncağı; İşte en uzun ömürlü 9 motor - Sayfa 3

2. Mercedes OM606

Yakıt / Silindir: Dizel - 6 Silindir

Güç: 110 - 177 HP

Kullanıldığı Bazı Modeller: Mercedes E300 D, 300 TD, G300 D

Özellik: Yüksek tork, milyon km potansiyeli

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500.000 kilometreye ulaşmak bu otomobil için çocuk oyuncağı; İşte en uzun ömürlü 9 motor - Sayfa 4

3. Volkswagen 1.9 TDI (ALH/ASV/ARL)

Yakıt / Silindir: Dizel - 4 Silindir

Güç: 90 - 150 HP

Kullanıldığı Bazı Modeller: VW Golf 4, Passat B5, Audi A4, Skoda Octavia

Özellik: Sağlam yapısı ile 500.000 km+ örnekleri çok fazla

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