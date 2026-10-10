500.000 TL’ye alınabilecek 3 model ; Özellikle genç öğrenciler tercih ediyor.
İkinci el otomobil pazarlarında 200 bin kilometre bandının altında öğrenci işi olabilecek 500 bin lira bütçeyle satın alınabilecek 3 otomobili ünlü galerici sıraladı.
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İkinci el otomobil pazarında hareketlilik sürerken, özellikle üniversite öğrencilerinin bütçesine uygun alternatifler öne çıkıyor.
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Sektör temsilcisi ünlü galerici Yusuf Acun, 500 bin lira bütçeyle satın alınabilecek en ideal 3 otomobili açıkladı.
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200 bin kilometre sınırının altında kalan bu araçlar, genç sürücüler ile öğrencilerin ilk tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.
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