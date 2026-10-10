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  4. 500.000 TL’ye alınabilecek 3 model ; Özellikle genç öğrenciler tercih ediyor.

500.000 TL’ye alınabilecek 3 model ; Özellikle genç öğrenciler tercih ediyor.

İkinci el otomobil pazarlarında 200 bin kilometre bandının altında öğrenci işi olabilecek 500 bin lira bütçeyle satın alınabilecek 3 otomobili ünlü galerici sıraladı.

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500.000 TL’ye alınabilecek 3 model ; Özellikle genç öğrenciler tercih ediyor. - Sayfa 1

İkinci el otomobil pazarında hareketlilik sürerken, özellikle üniversite öğrencilerinin bütçesine uygun alternatifler öne çıkıyor.

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500.000 TL’ye alınabilecek 3 model ; Özellikle genç öğrenciler tercih ediyor. - Sayfa 2

Sektör temsilcisi ünlü galerici Yusuf Acun, 500 bin lira bütçeyle satın alınabilecek en ideal 3 otomobili açıkladı.

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500.000 TL’ye alınabilecek 3 model ; Özellikle genç öğrenciler tercih ediyor. - Sayfa 3

200 bin kilometre sınırının altında kalan bu araçlar, genç sürücüler ile öğrencilerin ilk tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

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500.000 TL’ye alınabilecek 3 model ; Özellikle genç öğrenciler tercih ediyor. - Sayfa 4

500.000 TL’ BANDINDA ALINABİLİYOR

İşte 500 bin liraya alınabilecek 3 otomobil:

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