51,717 adet sattı, bu model Türkiye'de zirveyi kaptı! İşte 2025 yılında en çok satan otomobiller
2025 yılında otomotiv ekosisteminde beklentiler ve realiteler yine ülkelere göre farklılaştı. ABD’de pikap modeller zirvedeki yerini muhafaza ederken, Avrupa ve Asya’da elektrikli ve hibrit araçlar dikkat çekti. Gelişmekte olan ülkelerde ise elverişli fiyatlı sedanlar ve kompakt SUV’ler satış listelerini otorite kurdu.
Global otomotiv ekosisteminde 2025 senesi, tüketici seçeneklerinin coğrafyaya göre ne şekilde değiştiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Her ülke kendi mali ve kültürel dinamiklerine göre en çok satan modelini belirledi. Türkiye'de zirve yine herkesin tahmin ettiği gibi Renault Grubu'nun oldu.
