51,717 adet sattı, bu model Türkiye'de zirveyi kaptı! İşte 2025 yılında en çok satan otomobiller

Global otomotiv ekosisteminde 2025 senesi, tüketici seçeneklerinin coğrafyaya göre ne şekilde değiştiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Her ülke kendi mali ve kültürel dinamiklerine göre en çok satan modelini belirledi. Türkiye'de zirve yine herkesin tahmin ettiği gibi Renault Grubu'nun oldu.