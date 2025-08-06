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  4. 6 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

6 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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6 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı 

Alış: 4.409,96 

Satış: 4.414,17 

Çeyrek altın fiyatı 

Alış: 7,055.94 

Satış: 7,217.17 

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6 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı 

Alış: 14,067.77 

Satış: 14,434.35 

Cumhuriyet altın fiyatı 

Alış: 29,235.00 

Satış: 29,677.00 

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6 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı 

Alış: 70,559.36 

Satış: 72,171.74 

Ata altın fiyatı 

Alış: 29,105.74 

Satış: 29,839.82 

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6 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı 

Alış: 28,223.74 

Satış: 28,780.41 

22 Ayar Bilezik Gram/TL 

Alış: 4,021.88 

Satış: 4,025.73 

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