6 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (6 Ağustos) ne kadar oldu? 6 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 6 Ağustos Çarşamba altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.409,96
Satış: 4.414,17
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 7,055.94
Satış: 7,217.17
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Yarım altın fiyatı
Alış: 14,067.77
Satış: 14,434.35
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 29,235.00
Satış: 29,677.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 70,559.36
Satış: 72,171.74
Ata altın fiyatı
Alış: 29,105.74
Satış: 29,839.82
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