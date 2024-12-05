6 Aralık 2024 Cuma hutbesi konusu yayımlandı ‘‘Miras: Sınırlarını Allah’ın Belirlediği Hak’'

Miras: Sınırlarını Allah’ın Belirlediği Hak

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam’ın yerine getirmemizi istediği sorumluluklardan biri de mirası Allah ve Resûlü’nün emrettiği şekilde paylaştırmaktır. Miras, vefat eden bir insanın geriye bıraktığı mal, mülk ve servetin belirli ölçüler içerisinde vârisler arasında pay edilmesidir.

Kur’an-ı Kerim’de mirasla ilgili hükümler en ince detayına kadar açıklanmış, ‘Hudûdullah’ yani Allah’ın koyduğu sınırlar olarak ifade edilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.s), “Miras malını hisse sahipleri arasında Allah’ın Kitabı’na göre taksim edin…” buyurarak, mirasta hiçbir vârisin hak ettiği paydan mahrum bırakılmamasını istemiştir.