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  4. 6 ayda en fazla satan SUV’lar. Sıfırdaki teşvik işleri değiştiriyor. Bu listeye Çinli damgası.

6 ayda en fazla satan SUV’lar. Sıfırdaki teşvik işleri değiştiriyor. Bu listeye Çinli damgası.

6 aylık dönemde en fazla satış rakamı yakalayan SUV marka ve modeli belli oldu. Listeye 2 Çinli girerken Togg da yerini aldı. Markaların çılgın satış adetleri ise dikkat çekti.

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6 ayda en fazla satan SUV’lar. Sıfırdaki teşvik işleri değiştiriyor. Bu listeye Çinli damgası. - Sayfa 1

Yılın ilk 6 ayına ait SUV satış verileri açıklandı. Sıfır araç pazarında uygulanan cazip teşviklerin etkisiyle rekabet kızışırken, listenin zirvesinde Toyota C-HR yer aldı.

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6 ayda en fazla satan SUV’lar. Sıfırdaki teşvik işleri değiştiriyor. Bu listeye Çinli damgası. - Sayfa 2

Milli otomobil Togg T10X ilk üçteki güçlü konumunu korurken, KGM Torres ve Chery Tiggo 7 modelleriyle Çin menşeili üreticilerin yükselişi dikkat çekti.

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6 ayda en fazla satan SUV’lar. Sıfırdaki teşvik işleri değiştiriyor. Bu listeye Çinli damgası. - Sayfa 3

LİSTEDEKİ MARKA FARKLILIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Markaların ulaştığı yüksek satış adetleri, SUV segmentindeki yoğun ilgiyi gözler önüne seriyor. İşte en çok satan SUV’lar:

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6 ayda en fazla satan SUV’lar. Sıfırdaki teşvik işleri değiştiriyor. Bu listeye Çinli damgası. - Sayfa 4

10. VW TİGUAN: 9.309 adet — 3.504.000 TL

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