6 ayda en fazla satan SUV’lar. Sıfırdaki teşvik işleri değiştiriyor. Bu listeye Çinli damgası.
6 aylık dönemde en fazla satış rakamı yakalayan SUV marka ve modeli belli oldu. Listeye 2 Çinli girerken Togg da yerini aldı. Markaların çılgın satış adetleri ise dikkat çekti.
Yılın ilk 6 ayına ait SUV satış verileri açıklandı. Sıfır araç pazarında uygulanan cazip teşviklerin etkisiyle rekabet kızışırken, listenin zirvesinde Toyota C-HR yer aldı.
Milli otomobil Togg T10X ilk üçteki güçlü konumunu korurken, KGM Torres ve Chery Tiggo 7 modelleriyle Çin menşeili üreticilerin yükselişi dikkat çekti.
LİSTEDEKİ MARKA FARKLILIĞI DİKKAT ÇEKTİ
Markaların ulaştığı yüksek satış adetleri, SUV segmentindeki yoğun ilgiyi gözler önüne seriyor. İşte en çok satan SUV’lar: