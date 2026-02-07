  1. Ekonomim
  4. 6 elektrikli otomobile zorlu Erzurum testi; Togg verilerle Tesla’yı geride bıraktı!

Togg’un 2 modelinin de tabi tutulduğu zorlu kış testinde elektrikli otomobillerin verileri yüz güldürdü.

Sekiz Silindir, Togg Team Türkiye, Volt Men ve EVbee ekipleri 6 adet elektrikli otomobili Erzurum’da zorlu bir testte sınadı.

Araçların soğuk havada gösterdiği performansı ölçmek için yapılan testlerin sonuçları elektrikli otomobil destekçilerin yüzünü güldürdü.

Zorlu kış koşullarında gerçekleştirilen soğuk iklim testinde altı farklı elektrikli otomobil mercek altına alındı.

Düşük sıcaklıklara rağmen elde edilen menzil ve tüketim verileri dikkat çekti. Yerli üretim iki farklı model, test sonuçlarında rakiplerini geride bırakarak öne çıktı.

