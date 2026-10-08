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  4. 6 hisse için aracı kurumlar beklentilerini açıkladı. Yatırımcının beklediği fırsat mı geliyor?

6 hisse için aracı kurumlar beklentilerini açıkladı. Yatırımcının beklediği fırsat mı geliyor?

Borsa İstanbul yatırımcısının portföyünü genişletmek için aradığı fırsat ayağına geliyor gibi… Aracı kurumlar perakende ve bankacılık devi 6 hisse için fiyat beklentilerini paylaştı.

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6 hisse için aracı kurumlar beklentilerini açıkladı. Yatırımcının beklediği fırsat mı geliyor? - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da yatırımcıların merakla beklediği hareketlilik kapıda olabilir. Önde gelen aracı kurumlar, perakende ve bankacılık sektörünün dev isimlerinden 6 hisse senedi için güncellenen hedef fiyatlarını ve yeni beklentilerini açıkladı.

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6 hisse için aracı kurumlar beklentilerini açıkladı. Yatırımcının beklediği fırsat mı geliyor? - Sayfa 2

Uzmanlar, bu kritik hamlenin portföy çeşitlendirmek isteyenler için önemli fırsatlar barındırabileceğine dikkat çekiyor.

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6 hisse için aracı kurumlar beklentilerini açıkladı. Yatırımcının beklediği fırsat mı geliyor? - Sayfa 3

6 HİSSE İÇİN ALIM FIRSATI GELİYOR MU?

Sektörün kilit oyuncularına yönelik bu projeksiyonlar yatırımcıların aceleci davranmayarak stratejik adımlar atması ve kendi risk profillerine uygun hareket etmesi önem arz ediyor.

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6 hisse için aracı kurumlar beklentilerini açıkladı. Yatırımcının beklediği fırsat mı geliyor? - Sayfa 4

6 hisse için fiyat tahminleri şöyle:

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