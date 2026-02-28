6 Mart Cuma BİM’de mutfaklar şıklık ve fonksiyonla buluşuyor: BİM’e Cam Ankastre Set geliyor!
6 Mart Cuma BİM’de mutfaklar şıklık ve fonksiyonla buluşuyor: BİM’e Cam Ankastre Set geliyor!
Mutfaklarınızı hem şık hem fonksiyonel hale getirin. 6 Mart 2026 Cuma günü BİM’de satışa sunulacak cam ankastre set ile yemek yaparken konfor ve estetiği bir arada yaşayın, mutfaklarınıza modern dokunuş katın.
KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 10,750 TL
1 | 117
2 | 117
KİWİ HALI VE KOLTUK YIKAMA MAKİNESİ
Fiyat: 5,490 TL
3 | 117
4 | 117
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.