  4. 6 Mart Cuma BİM’de mutfaklar şıklık ve fonksiyonla buluşuyor: BİM’e Cam Ankastre Set geliyor!

Mutfaklarınızı hem şık hem fonksiyonel hale getirin. 6 Mart 2026 Cuma günü BİM’de satışa sunulacak cam ankastre set ile yemek yaparken konfor ve estetiği bir arada yaşayın, mutfaklarınıza modern dokunuş katın.

KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 10,750 TL

KİWİ HALI VE KOLTUK YIKAMA MAKİNESİ

Fiyat: 5,490 TL

