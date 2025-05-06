6 Mayıs 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (6 Mayıs) ne kadar oldu? 6 Mayıs 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 6 Mayıs Salı altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.161,25
Satış: 4.165,35
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,658.01
Satış: 6,810.35
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Yarım altın fiyatı
Alış: 13,274.40
Satış: 13,620.70
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 27,612.00
Satış: 28,029.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 66,580.06
Satış: 68,103.51
Ata altın fiyatı
Alış: 27,464.28
Satış: 28,157.78
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