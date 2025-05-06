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  4. 6 Mayıs 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

6 Mayıs 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (6 Mayıs) ne kadar oldu? 6 Mayıs 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 6 Mayıs Salı altın fiyatları…

6 Mayıs 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 4.161,25

Satış: 4.165,35

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,658.01

Satış: 6,810.35

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6 Mayıs 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 13,274.40

Satış: 13,620.70

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 27,612.00

Satış: 28,029.00

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6 Mayıs 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 66,580.06

Satış: 68,103.51

Ata altın fiyatı

Alış: 27,464.28

Satış: 28,157.78

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6 Mayıs 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 26,632.03

Satış: 27,158.10

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,795.06

Satış: 3,798.80

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