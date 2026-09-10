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  4. 6 şirket temettü kararını açıkladı. Birer lotu olana 4,49 TL kar payı ödemesi geliyor.

6 şirket temettü kararını açıkladı. Birer lotu olana 4,49 TL kar payı ödemesi geliyor.

Borsa İstanbul’un önemli şirketleri arasında bulunan 6 hissenin yatırımcılarına kar payı dağıtım kararı açıklandı.

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6 şirket temettü kararını açıkladı. Birer lotu olana 4,49 TL kar payı ödemesi geliyor. - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören 6 şirket, yatırımcılarını ilgilendiren temettü kararlarını açıkladı.

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6 şirket temettü kararını açıkladı. Birer lotu olana 4,49 TL kar payı ödemesi geliyor. - Sayfa 2

Şirketlerin genel kurullarında alınan kararlar doğrultusunda hak sahiplerine nakit kar payı ödemesi yapılacak.

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6 şirket temettü kararını açıkladı. Birer lotu olana 4,49 TL kar payı ödemesi geliyor. - Sayfa 3

LOT BAŞI 4,49 TL TEMETTÜ ÖDEMESİ GELİYOR

İşte temettü dağıtacak 6 şirket ve yatırımcılarına ödeyecekleri tutarlar:

 

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6 şirket temettü kararını açıkladı. Birer lotu olana 4,49 TL kar payı ödemesi geliyor. - Sayfa 4

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Bedelsiz sermaye artırımı sebebiyle temettü güncellemesi (2 taksit) 0,0082909 TL
0,0082909 TL		 0,0070472 TL
0,0070472 TL		 Açıklanmadı
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