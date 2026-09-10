6 şirket temettü kararını açıkladı. Birer lotu olana 4,49 TL kar payı ödemesi geliyor.
Borsa İstanbul’un önemli şirketleri arasında bulunan 6 hissenin yatırımcılarına kar payı dağıtım kararı açıklandı.
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Borsa İstanbul’da işlem gören 6 şirket, yatırımcılarını ilgilendiren temettü kararlarını açıkladı.
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Şirketlerin genel kurullarında alınan kararlar doğrultusunda hak sahiplerine nakit kar payı ödemesi yapılacak.
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LOT BAŞI 4,49 TL TEMETTÜ ÖDEMESİ GELİYOR
İşte temettü dağıtacak 6 şirket ve yatırımcılarına ödeyecekleri tutarlar:
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