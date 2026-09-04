6 şirket temettü kararını açıkladı. Lot başı 9,5 TL kar payı ödemesi geliyor.
Borsa İstanbul’da temettü emekliliği planlayanların yakından takip ettiği 6 şirket kar payı ödemesine ilişkin kararını paylaştı.
Borsa İstanbul’da temettü emekliliğini hedefleyen yatırımcıların odağındaki altı şirket, kâr payı dağıtım kararlarını kamuoyuna duyurdu.
Şirketlerin nakit akışını ortaklarıyla paylaşma adımı, uzun vadeli ve düzenli gelir odaklı portföy stratejilerini destekleyen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Konuya ilişkin Rota Borsa’da derlenen bilgiye göre yatırımcısının yüzünü güldürecek şirketler şöyle: