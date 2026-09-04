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  4. 6 şirket temettü kararını açıkladı. Lot başı 9,5 TL kar payı ödemesi geliyor.

6 şirket temettü kararını açıkladı. Lot başı 9,5 TL kar payı ödemesi geliyor.

Borsa İstanbul’da temettü emekliliği planlayanların yakından takip ettiği 6 şirket kar payı ödemesine ilişkin kararını paylaştı.

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6 şirket temettü kararını açıkladı. Lot başı 9,5 TL kar payı ödemesi geliyor. - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da temettü emekliliğini hedefleyen yatırımcıların odağındaki altı şirket, kâr payı dağıtım kararlarını kamuoyuna duyurdu.

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6 şirket temettü kararını açıkladı. Lot başı 9,5 TL kar payı ödemesi geliyor. - Sayfa 2

Şirketlerin nakit akışını ortaklarıyla paylaşma adımı, uzun vadeli ve düzenli gelir odaklı portföy stratejilerini destekleyen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

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6 şirket temettü kararını açıkladı. Lot başı 9,5 TL kar payı ödemesi geliyor. - Sayfa 3

Konuya ilişkin Rota Borsa’da derlenen bilgiye göre yatırımcısının yüzünü güldürecek şirketler şöyle:

 

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6 şirket temettü kararını açıkladı. Lot başı 9,5 TL kar payı ödemesi geliyor. - Sayfa 4

Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Genel Kurul Dağıtmayacak Dağıtmayacak
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