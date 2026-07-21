6 şirket yatırımcısına temettü ödeyecek; Birer lotu olanın hesabına 8 TL geçiyor
Borsa İstanbul’da işlem gören 6 şirket yatırımcısına temettü ödeyeceğini açıkladı. Karar açıklayan tüm şirketlerin temettü tarihi belli olmasa da 8 TL’den fazla net ödeme yapılacak.
Borsa İstanbul’un temmuz ayında sergilediği dalgalı ve kısmen gerilemeli seyir, yatırımcıları temkinli olmaya iterken, şirketlerden gelen kar payı haberleri piyasaya moral aşılamaya devam ediyor.
Endeksin 14.000 puan civarındaki yön arayışı sürerken, bazı hisselerin ardı ardına açıkladığı nakit kâr payı hamleleri dikkat çekiyor.
Dalgalı piyasa koşullarında yatırımcıların yüzünü güldüren bu ödemeler, borsada istikrarlı ve temettü odaklı stratejilerin önemini bir kez daha ön plana çıkarıyor.