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  4. 6 şirket yatırımcısına temettü ödeyecek; Birer lotu olanın hesabına 8 TL geçiyor

6 şirket yatırımcısına temettü ödeyecek; Birer lotu olanın hesabına 8 TL geçiyor

Borsa İstanbul’da işlem gören 6 şirket yatırımcısına temettü ödeyeceğini açıkladı. Karar açıklayan tüm şirketlerin temettü tarihi belli olmasa da 8 TL’den fazla net ödeme yapılacak.

6 şirket yatırımcısına temettü ödeyecek; Birer lotu olanın hesabına 8 TL geçiyor - Sayfa 1

Borsa İstanbul’un temmuz ayında sergilediği dalgalı ve kısmen gerilemeli seyir, yatırımcıları temkinli olmaya iterken, şirketlerden gelen kar payı haberleri piyasaya moral aşılamaya devam ediyor.

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6 şirket yatırımcısına temettü ödeyecek; Birer lotu olanın hesabına 8 TL geçiyor - Sayfa 2

Endeksin 14.000 puan civarındaki yön arayışı sürerken, bazı hisselerin ardı ardına açıkladığı nakit kâr payı hamleleri dikkat çekiyor.

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6 şirket yatırımcısına temettü ödeyecek; Birer lotu olanın hesabına 8 TL geçiyor - Sayfa 3

Dalgalı piyasa koşullarında yatırımcıların yüzünü güldüren bu ödemeler, borsada istikrarlı ve temettü odaklı stratejilerin önemini bir kez daha ön plana çıkarıyor. 

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6 şirket yatırımcısına temettü ödeyecek; Birer lotu olanın hesabına 8 TL geçiyor - Sayfa 4

6 ŞİRKETTEN NET 8 TL ÖDEME

Rota Borsa’da yer alan bilgiye göre yatırımcısına temettü ödemeyi planlayan 6 şirket şöyle:

 

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