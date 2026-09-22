  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. 6 şirketten temettü açıklaması. Kar payı ödemesi geliyor.

6 şirketten temettü açıklaması. Kar payı ödemesi geliyor.

Borsa İstanbul’da işlem gören 6 şirket daha yatırımcısına temettü ödemesi yapıp yapmayacağına ilişkin kararını açıkladı.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
6 şirketten temettü açıklaması. Kar payı ödemesi geliyor. - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerden bazıları genel kurul onayının ardından yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtma kararı aldıklarını duyurdu.

1 | 12
6 şirketten temettü açıklaması. Kar payı ödemesi geliyor. - Sayfa 2

Alınan bu stratejik karar doğrultusunda, hak sahiplerinin hesaplarına belirli takvim çerçevesinde ödemeler aktarılacak.

2 | 12
6 şirketten temettü açıklaması. Kar payı ödemesi geliyor. - Sayfa 3

Söz konusu temettü hamlesi, borsada düzenli gelir elde etmek isteyen pay sahipleri tarafından ilgiyle takip ediliyor.  

3 | 12
6 şirketten temettü açıklaması. Kar payı ödemesi geliyor. - Sayfa 4

Yatırımcısına temettü kararını açıklayan şirketler şöyle:

 

4 | 12