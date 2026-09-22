6 şirketten temettü açıklaması. Kar payı ödemesi geliyor.
Borsa İstanbul’da işlem gören 6 şirket daha yatırımcısına temettü ödemesi yapıp yapmayacağına ilişkin kararını açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerden bazıları genel kurul onayının ardından yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtma kararı aldıklarını duyurdu.
Alınan bu stratejik karar doğrultusunda, hak sahiplerinin hesaplarına belirli takvim çerçevesinde ödemeler aktarılacak.
Söz konusu temettü hamlesi, borsada düzenli gelir elde etmek isteyen pay sahipleri tarafından ilgiyle takip ediliyor.