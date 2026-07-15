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  4. 64 dakikalık kesintisiz güçle kusursuz temizlik: Philips PowerCyclone Dikey Süpürge bugün ŞOK'ta!

64 dakikalık kesintisiz güçle kusursuz temizlik: Philips PowerCyclone Dikey Süpürge bugün ŞOK'ta!

ŞOK, 15-21 Temmuz aktüel kataloğunda dev bir iş birliğine imza atıyor. Ev temizliğinde çığır açan ikisi bir arada dikey ve el süpürgesi formundaki Philips PowerCyclone kablosuz dikey süpürge raflara geliyor. 64 dakikaya varan kesintisiz performansı, 3 aşamalı filtreleme sistemi, 3 ayarlı ekranı ve değiştirilebilir lityum iyon piliyle bu ürün kaçmaz. 0.6 litre toz kapasitesi, yıkanabilir motor filtresi ve duvara montaj aparatıyla yüksek konfor sunan temizlik teknolojisi sınırlı stokla ŞOK'ta...

64 dakikalık kesintisiz güçle kusursuz temizlik: Philips PowerCyclone Dikey Süpürge bugün ŞOK'ta! - Sayfa 1

PHILIPS XC6451/10 POWERCYCLONE KABLOSUZ DİKEY SÜPÜRGE

Fiyat: 10,999 TL

PANASONIC LED AMPUL BEYAZ IŞIK 8,5 W

Fiyat: 49,95 TL

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64 dakikalık kesintisiz güçle kusursuz temizlik: Philips PowerCyclone Dikey Süpürge bugün ŞOK'ta! - Sayfa 2

BY LUXIN ABS BÜYÜK BOY VALİZ MAVİ

Fiyat: 1,299 TL

BY LUXIN ABS KABİN BOY VALİZ MAVİ

Fiyat: 999 TL

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64 dakikalık kesintisiz güçle kusursuz temizlik: Philips PowerCyclone Dikey Süpürge bugün ŞOK'ta! - Sayfa 3

3 KAPAKLI METAL AYAKKABILIK

Fiyat: 1,790 TL

PLASTİK KOLLU SANDALYE

Fiyat: 299 TL

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64 dakikalık kesintisiz güçle kusursuz temizlik: Philips PowerCyclone Dikey Süpürge bugün ŞOK'ta! - Sayfa 4

ŞARJLI ÇİT/ÇİM KESME MAKİNESİ

Fiyat: 699 TL

ŞARJLI BUDAMA MAKASI

Fiyat: 999 TL

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