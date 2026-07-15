64 dakikalık kesintisiz güçle kusursuz temizlik: Philips PowerCyclone Dikey Süpürge bugün ŞOK'ta!
ŞOK, 15-21 Temmuz aktüel kataloğunda dev bir iş birliğine imza atıyor. Ev temizliğinde çığır açan ikisi bir arada dikey ve el süpürgesi formundaki Philips PowerCyclone kablosuz dikey süpürge raflara geliyor. 64 dakikaya varan kesintisiz performansı, 3 aşamalı filtreleme sistemi, 3 ayarlı ekranı ve değiştirilebilir lityum iyon piliyle bu ürün kaçmaz. 0.6 litre toz kapasitesi, yıkanabilir motor filtresi ve duvara montaj aparatıyla yüksek konfor sunan temizlik teknolojisi sınırlı stokla ŞOK'ta...
PHILIPS XC6451/10 POWERCYCLONE KABLOSUZ DİKEY SÜPÜRGE
Fiyat: 10,999 TL
PANASONIC LED AMPUL BEYAZ IŞIK 8,5 W
Fiyat: 49,95 TL
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BY LUXIN ABS BÜYÜK BOY VALİZ MAVİ
Fiyat: 1,299 TL
BY LUXIN ABS KABİN BOY VALİZ MAVİ
Fiyat: 999 TL
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