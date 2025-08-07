7 Ağustos 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (7 Ağustos) ne kadar oldu? 7 Ağustos 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 7 Ağustos Perşembe altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.411,99
Satış: 4.416,21
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 7,059.19
Satış: 7,220.50
Yarım altın fiyatı
Alış: 14,074.26
Satış: 14,441.00
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 29,256.00
Satış: 29,698.00
Gremse altın fiyatı
Alış: 70,591.89
Satış: 72,204.98
Ata altın fiyatı
Alış: 29,119.15
Satış: 29,853.56
