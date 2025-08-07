  1. Ekonomim
7 Ağustos 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (7 Ağustos) ne kadar oldu? 7 Ağustos 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 7 Ağustos Perşembe altın fiyatları…

Gram altın fiyatı 

Alış: 4.411,99 

Satış: 4.416,21 

Çeyrek altın fiyatı 

Alış: 7,059.19 

Satış: 7,220.50 

Yarım altın fiyatı 

Alış: 14,074.26 

Satış: 14,441.00 

Cumhuriyet altın fiyatı 

Alış: 29,256.00 

Satış: 29,698.00 

Gremse altın fiyatı 

Alış: 70,591.89 

Satış: 72,204.98 

Ata altın fiyatı 

Alış: 29,119.15 

Satış: 29,853.56 

Ziynet altın fiyatı 

Alış: 28,236.76 

Satış: 28,793.67 

22 Ayar Bilezik Gram/TL 

Alış: 4,023.74 

Satış: 4,027.58 

