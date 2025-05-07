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  4. 7 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

7 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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7 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 4.259,31

Satış: 4.263,46

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,814.90

Satış: 6,970.75

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7 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 13,587.20

Satış: 13,941.50

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 28,255.00

Satış: 28,682.00

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7 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 68,148.96

Satış: 69,707.52

Ata altın fiyatı

Alış: 28,111.45

Satış: 28,820.97

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7 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 27,259.58

Satış: 27,797.74

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,884.49

Satış: 3,888.27

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