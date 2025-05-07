7 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (7 Mayıs) ne kadar oldu? 7 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 7 Mayıs Çarşamba altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.259,31
Satış: 4.263,46
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,814.90
Satış: 6,970.75
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Yarım altın fiyatı
Alış: 13,587.20
Satış: 13,941.50
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 28,255.00
Satış: 28,682.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 68,148.96
Satış: 69,707.52
Ata altın fiyatı
Alış: 28,111.45
Satış: 28,820.97
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