7 meslek grubuna yeşil pasaport teklifinde detaylar belli oldu! İşte kıdem şartları ve kriterler
Yeşil pasaport çerçevesinin genişletilmesi adına meclise yeni yasa teklifleri sunuldu. Pilot, mühendis, mimar, doktor ve eczacıların da aralarında bulunduğu 7 meslek grubunu ilgilendiren düzenlemede kıdem şartları ve güvenlik kriterleri dikkat çekti.
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Yeşil pasaport almak isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenleme teklifleri gündeme geldi. TBMM İçişleri Komisyonu’na sunulan teklifler, farklı meslek gruplarının da yeşil pasaport hakkından yararlanmasını hedefliyor. Pilotlardan mühendis ve mimarlara, doktorlardan eczacılara kadar 7 meslek grubunu kapsayan tekliflerde kıdem ve güvenlik şartları öne çıkıyor.
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