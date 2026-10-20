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  4. 7 meslek grubuna yeşil pasaport teklifinde detaylar belli oldu! İşte kıdem şartları ve kriterler

7 meslek grubuna yeşil pasaport teklifinde detaylar belli oldu! İşte kıdem şartları ve kriterler

Yeşil pasaport çerçevesinin genişletilmesi adına meclise yeni yasa teklifleri sunuldu. Pilot, mühendis, mimar, doktor ve eczacıların da aralarında bulunduğu 7 meslek grubunu ilgilendiren düzenlemede kıdem şartları ve güvenlik kriterleri dikkat çekti.

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7 meslek grubuna yeşil pasaport teklifinde detaylar belli oldu! İşte kıdem şartları ve kriterler - Sayfa 1

Yeşil pasaport almak isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenleme teklifleri gündeme geldi. TBMM İçişleri Komisyonu’na sunulan teklifler, farklı meslek gruplarının da yeşil pasaport hakkından yararlanmasını hedefliyor. Pilotlardan mühendis ve mimarlara, doktorlardan eczacılara kadar 7 meslek grubunu kapsayan tekliflerde kıdem ve güvenlik şartları öne çıkıyor.

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7 meslek grubuna yeşil pasaport teklifinde detaylar belli oldu! İşte kıdem şartları ve kriterler - Sayfa 2

Pilotlar: Lisans aldıktan sonra en az 5 yıl fiilen uçuş tecrübesi edinmiş olmak.

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7 meslek grubuna yeşil pasaport teklifinde detaylar belli oldu! İşte kıdem şartları ve kriterler - Sayfa 3

Mühendisler: TMMOB üyesi olmak ve en az 10 yıllık mesleki kıdeme sahip bulunmak.

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7 meslek grubuna yeşil pasaport teklifinde detaylar belli oldu! İşte kıdem şartları ve kriterler - Sayfa 4

Mimarlar: TMMOB üyeliği ve en az 10 yıllık mesleki kıdem şartını karşılamak.

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