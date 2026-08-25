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  4. 7 şirket temettü kararını açıkladı. Temettü devi bu sefer 1 kuruş bile kar payı dağıtmıyor.

7 şirket temettü kararını açıkladı. Temettü devi bu sefer 1 kuruş bile kar payı dağıtmıyor.

Borsa İstanbul’un temettü devleri arasında görülen otomotiv üreticisi dahil 7 şirket kar payı kararını açıkladı.

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7 şirket temettü kararını açıkladı. Temettü devi bu sefer 1 kuruş bile kar payı dağıtmıyor. - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin kâr payı kararları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor.

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7 şirket temettü kararını açıkladı. Temettü devi bu sefer 1 kuruş bile kar payı dağıtmıyor. - Sayfa 2

KAP’a yapılan son bildirimlerle birlikte temettü sürecine ilişkin yeni kararlar açıklanırken, yatırımcıların gözü ödeme tarihleri ve dağıtılacak kâr paylarının detaylarına çevrildi.

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7 şirket temettü kararını açıkladı. Temettü devi bu sefer 1 kuruş bile kar payı dağıtmıyor. - Sayfa 3

Açıklanan kararlar, borsada temettü odaklı yatırım stratejileri açısından da yakından takip ediliyor.

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7 şirket temettü kararını açıkladı. Temettü devi bu sefer 1 kuruş bile kar payı dağıtmıyor. - Sayfa 4

7 ŞİRKET DE TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPMAYACAK

İşte Rota Borsa’da derlenen bilgiye göre temettü kararını açıklayan 7 şirket:

 

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