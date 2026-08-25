7 şirket temettü kararını açıkladı. Temettü devi bu sefer 1 kuruş bile kar payı dağıtmıyor.
Borsa İstanbul’un temettü devleri arasında görülen otomotiv üreticisi dahil 7 şirket kar payı kararını açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin kâr payı kararları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor.
KAP’a yapılan son bildirimlerle birlikte temettü sürecine ilişkin yeni kararlar açıklanırken, yatırımcıların gözü ödeme tarihleri ve dağıtılacak kâr paylarının detaylarına çevrildi.
Açıklanan kararlar, borsada temettü odaklı yatırım stratejileri açısından da yakından takip ediliyor.