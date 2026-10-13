7 şirketten beklenen temettü kararı… Sadece 3’ü kar payı ödüyor.
Borsa İstanbul’da işlem gören 7 şirket temettü kararını açıklarken sadece 3’ü yatırımcısına kar payı ödeyecek.
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Borsa İstanbul’da bilanço sezonunun tamamlanmasıyla birlikte şirketlerin kâr payı dağıtım kararları netleşmeye başladı.
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Son olarak temettü politikalarını duyuran 7 şirketten yalnızca 3’ü yatırımcılarına nakit kâr payı ödeme kararı aldığını bildirdi.
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Diğer 4 şirket ise mevcut finansal koşullar ve büyüme hedefleri doğrultusunda bu yıl kâr payı dağıtmama yönünde tercih kullandı.
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