  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. 7 Temmuz 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

7 Temmuz 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (7 Temmuz) ne kadar oldu? 7 Temmuz 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 7 Temmuz Pazartesi altın fiyatları…

7 Temmuz 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı 

Alış: 4.254,33 

Satış: 4.257,40 

Çeyrek altın fiyatı 

Alış: 6,806.93 

Satış: 6,960.85 

1 | 6
7 Temmuz 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı 

Alış: 13,571.33 

Satış: 13,921.70 

Cumhuriyet altın fiyatı 

Alış: 28,221.00 

Satış: 28,647.00 

2 | 6
7 Temmuz 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı 

Alış: 68,069.34 

Satış: 69,608.51 

Ata altın fiyatı 

Alış: 28,078.60 

Satış: 28,780.03 

3 | 6
7 Temmuz 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı 

Alış: 27,227.74 

Satış: 27,758.25 

22 Ayar Bilezik Gram/TL 

Alış: 3,879.95 

Satış: 3,882.75 

4 | 6