7 Temmuz 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (7 Temmuz) ne kadar oldu? 7 Temmuz 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 7 Temmuz Pazartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.254,33
Satış: 4.257,40
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,806.93
Satış: 6,960.85
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Yarım altın fiyatı
Alış: 13,571.33
Satış: 13,921.70
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 28,221.00
Satış: 28,647.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 68,069.34
Satış: 69,608.51
Ata altın fiyatı
Alış: 28,078.60
Satış: 28,780.03
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