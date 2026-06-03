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  4. 73 ilan yayında! Onlarca kurum memur alımı yapacak... Son başvuru tarihleri belli oldu

73 ilan yayında! Onlarca kurum memur alımı yapacak... Son başvuru tarihleri belli oldu

Devlet kurumlarında işçi alım olanakları büyüyor! 73 çeşitli ilanla onlarca kurum memur alımı için düğmeye bastı. Başvuru takvimleri ve kadro ayrıntıları tek tek paylaşıldı.

73 ilan yayında! Onlarca kurum memur alımı yapacak... Son başvuru tarihleri belli oldu - Sayfa 1

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca paylaşılan güncel ilana göre devlet kurumlarında personel ihtiyacı süratle artıyor. Total 73 ilan çerçevesinde çok sayıda bakanlık, belediye ve kamu kurumu memur ve sözleşmeli personel alımı yapacak. Farklı kadrolar için başvurular sürerken, her ilan için son başvuru tarihleri de kesinleşti. Adaylar başvurularını elektronik sistemler üzerinden gerçekleştirirken, süreçte KPSS gerekliliği ve hususi nitelikler dikkat çekiyor.

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73 ilan yayında! Onlarca kurum memur alımı yapacak... Son başvuru tarihleri belli oldu - Sayfa 2

1. Boğaziçi Üniversitesi - 6 Öğretim Üyesi Alacak (3 Haziran - 17 Haziran)

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73 ilan yayında! Onlarca kurum memur alımı yapacak... Son başvuru tarihleri belli oldu - Sayfa 3

2. Karadeniz Teknik Üniversitesi - Düzeltme İlanı (2 Haziran - 16 Haziran)

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73 ilan yayında! Onlarca kurum memur alımı yapacak... Son başvuru tarihleri belli oldu - Sayfa 4

3. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı - 9 Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı Alacak (2 Haziran - 12 Haziran)

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