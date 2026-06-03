73 ilan yayında! Onlarca kurum memur alımı yapacak... Son başvuru tarihleri belli oldu
Devlet kurumlarında işçi alım olanakları büyüyor! 73 çeşitli ilanla onlarca kurum memur alımı için düğmeye bastı. Başvuru takvimleri ve kadro ayrıntıları tek tek paylaşıldı.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca paylaşılan güncel ilana göre devlet kurumlarında personel ihtiyacı süratle artıyor. Total 73 ilan çerçevesinde çok sayıda bakanlık, belediye ve kamu kurumu memur ve sözleşmeli personel alımı yapacak. Farklı kadrolar için başvurular sürerken, her ilan için son başvuru tarihleri de kesinleşti. Adaylar başvurularını elektronik sistemler üzerinden gerçekleştirirken, süreçte KPSS gerekliliği ve hususi nitelikler dikkat çekiyor.