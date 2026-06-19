74 devlet kurumu işe alım yapıyor! Bakanlık, belediye, üniversite... İşte son başvuru tarihi

Kamuda kariyer amaçlayanlar adına önemli bir olanak ayaklarına geldi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından paylaşılan son güncel ilanlara göre, bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve çeşitli devlet kurumları totalde 74 farklı kategoride personel alımı yapacak. Farklı eğitim ve meslek gruplarına dair açılan kadrolar adına başvuru aşamaları başladı. Adayların ilanlarda belirtilen şartları ve son başvuru tarihlerini dikkatle takip etmeleri gerekiyor.