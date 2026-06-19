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74 devlet kurumu işe alım yapıyor! Bakanlık, belediye, üniversite... İşte son başvuru tarihi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın paylaştığı yeni iş ilanlarına göre 74 farklı kategoride devlet kurumları işe alım yapıyor. Üniversite, belediye ve bakanlıklar bu kapsamda farklı branşlarda istihdam sağlayacak İşte son başvuru tarihleri

74 devlet kurumu işe alım yapıyor! Bakanlık, belediye, üniversite... İşte son başvuru tarihi - Sayfa 1

Kamuda kariyer amaçlayanlar adına önemli bir olanak ayaklarına geldi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından paylaşılan son güncel ilanlara göre, bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve çeşitli devlet kurumları totalde 74 farklı kategoride personel alımı yapacak. Farklı eğitim ve meslek gruplarına dair açılan kadrolar adına başvuru aşamaları başladı. Adayların ilanlarda belirtilen şartları ve son başvuru tarihlerini dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

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74 devlet kurumu işe alım yapıyor! Bakanlık, belediye, üniversite... İşte son başvuru tarihi - Sayfa 2

1. 19 Haziran - AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 51 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Haziran - 3 Temmuz)

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74 devlet kurumu işe alım yapıyor! Bakanlık, belediye, üniversite... İşte son başvuru tarihi - Sayfa 3

2. 19 Haziran - NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK ( 19 Haziran - 6 Temmuz)

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74 devlet kurumu işe alım yapıyor! Bakanlık, belediye, üniversite... İşte son başvuru tarihi - Sayfa 4

3. 19 Haziran - GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 190 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 22 Haziran - 26 Haziran)

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