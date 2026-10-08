750.000 TL’ye alınabilecek 7 sorunsuz otomobil ; KM’si yüksek olsa da motor/mekanik uzun ömürlü…
İkinci el piyasasında sadece Japon otomobillerinin isimleri duyulsa da birçok marka geliştirdiği yüksek kalite ve parça dayanıklılığıyla 750 bin TL bandına satın alınabiliyor.
İkinci el otomobil pazarında 750 bin TL bütçeyle tercih edilebilecek düşük kilometre veya uzun ömürlü motor avantajına sahip birçok alternatif bulunuyor.
Yüksek parça dayanıklılığı ve ekonomik kullanım sunan bu araçlar, sürücülere hem şehir içinde pratiklik hem de geniş aile hacmi vadediyor.
Ancak bütçe dahilindeki bazı modellerde performans eksikliği veya yılına bağlı donanım kısıtları görülebiliyor.