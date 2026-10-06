8 EKİM A101 KATALOĞU: BU PERŞEMBE A101’DE NELER İNDİRİMDE? (A101 8-14 EKİM)
A101, milyonlarca tüketicinin merakla beklediği yeni "Aldın Aldın" kataloğunu yayınladı. 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak dev kampanyada, bu perşembe günü itibarıyla ev ekonomisine katkı sağlayacak yüzlerce fırsat ürünü raflardaki yerini alıyor. İşte alışveriş severlerin gözünü çevirdiği yeni dönemin öne çıkan detayları...
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VOLTA VKX5 OFF-ROAD ÇOCUK ATV
Fiyat: 29,990 TL
APEC APM5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 54,990 TL
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SAMSUNG 70U8000H 70” CRYSTAL UHD 4K SMART TV
Fiyat: 45,999 TL
ONVO 40VQ80F3FA 40” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV
Fiyat: 10,999 TL
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SEG 12 KİŞİLİK BULAŞIK MAKİNESİ
Fiyat: 15,999 TL
SEG STF 65 MEKANİK SİLİNDİRİK TERMOSİFON 65 L
Fiyat: 9,299 TL
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