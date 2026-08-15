8 marka ile aynı fabrikadan çıkan otomobiller; Volvo ile aynı banttan inen otomobili gören almıyor.
Günümüzde devasa markalar ile aynı fabrika bandından inen otomobiller şaşırtıyor. Özellikle İsveç tankı olarak bilinen Volvo’nun Çinli markalar ile aynı banttan inmesi şaşırtıyor.
Küresel otomotiv pazarında dev konsorsiyumlar, ortak platform kullanımı ve stratejik birleşmelerle model yelpazelerini genişletmeye devam ediyor.
Farklı segmentlerde üretilen araçlar; tasarım, altyapı ve teknolojik bileşenleri paylaşarak maliyet avantajı sağlıyor.
Alman, Fransız, Asya ve Hindistan menşeili gruplar bünyesindeki ortak üretim stratejileri, rekabet ortamında markaların pazar payını korumasında ve küresel ölçekte daha geniş kitlelere ulaşmasında kritik bir rol üstleniyor.