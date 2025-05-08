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  4. 8 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

8 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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8 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 4.261,72

Satış: 4.265,87

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,818.76

Satış: 6,974.70

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8 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 13,594.90

Satış: 13,949.40

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 28,286.00

Satış: 28,713.00

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8 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 68,187.58

Satış: 69,747.01

Ata altın fiyatı

Alış: 28,127.38

Satış: 28,837.29

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8 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 27,275.03

Satış: 27,813.49

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,886.69

Satış: 3,890.48

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