8 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (8 Mayıs) ne kadar oldu? 8 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 8 Mayıs Perşembe altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.261,72
Satış: 4.265,87
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,818.76
Satış: 6,974.70
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Yarım altın fiyatı
Alış: 13,594.90
Satış: 13,949.40
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 28,286.00
Satış: 28,713.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 68,187.58
Satış: 69,747.01
Ata altın fiyatı
Alış: 28,127.38
Satış: 28,837.29
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