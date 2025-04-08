8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (8 Nisan) ne kadar oldu? 8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 8 Nisan Salı altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.780,36
Satış: 3.784,26
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,048.57
Satış: 6,187.26
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Yarım altın fiyatı
Alış: 12,059.35
Satış: 12,374.53
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 25,016.00
Satış: 25,394.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 60,485.74
Satış: 61,872.63
Ata altın fiyatı
Alış: 24,950.37
Satış: 25,581.59
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