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  4. 8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (8 Nisan) ne kadar oldu? 8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 8 Nisan Salı altın fiyatları…

8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.780,36

Satış: 3.784,26

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,048.57

Satış: 6,187.26

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8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 12,059.35

Satış: 12,374.53

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 25,016.00

Satış: 25,394.00

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8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 60,485.74

Satış: 61,872.63

Ata altın fiyatı

Alış: 24,950.37

Satış: 25,581.59

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8 Nisan 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 24,194.30

Satış: 24,673.37

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,447.69

Satış: 3,451.24

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