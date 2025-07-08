8 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (8 Temmuz) ne kadar oldu? 8 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 8 Temmuz Salı altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.258,11
Satış: 4.261,19
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,812.98
Satış: 6,967.04
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Yarım altın fiyatı
Alış: 13,583.37
Satış: 13,934.07
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 28,251.00
Satış: 28,678.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 68,129.78
Satış: 69,670.37
Ata altın fiyatı
Alış: 28,103.53
Satış: 28,805.61
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