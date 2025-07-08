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  4. 8 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

8 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (8 Temmuz) ne kadar oldu? 8 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 8 Temmuz Salı altın fiyatları…

8 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı 

Alış: 4.258,11 

Satış: 4.261,19 

Çeyrek altın fiyatı 

Alış: 6,812.98 

Satış: 6,967.04 

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8 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı 

Alış: 13,583.37 

Satış: 13,934.07 

Cumhuriyet altın fiyatı 

Alış: 28,251.00 

Satış: 28,678.00 

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8 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı 

Alış: 68,129.78 

Satış: 69,670.37 

Ata altın fiyatı 

Alış: 28,103.53 

Satış: 28,805.61 

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8 Temmuz 2025 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı 

Alış: 27,251.91 

Satış: 27,782.93 

22 Ayar Bilezik Gram/TL 

Alış: 3,883.40 

Satış: 3,886.20 

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