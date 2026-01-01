800.000 – 1.000.000 TL arası alınabilecek otomatik arabalar; Yeni zamlar gelmeden son fırsat

Özellikle 800 bin ile 1 milyon TL aralığındaki bütçelerle otomatik vitesli birçok model halen ulaşılabilir durumda bulunuyor. Uzmanlar, talebin artmasıyla birlikte bu segmentteki araçların kısa sürede zamlanabileceğine dikkat çekerek, alım yapmayı düşünenlerin erken hareket etmesini öneriyor.