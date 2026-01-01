800.000 – 1.000.000 TL arası alınabilecek otomatik arabalar; Yeni zamlar gelmeden son fırsat
2026 yılında enflasyon ortalaması dikkate alındığında ikinci el araç piyasasında düşük miktarlı fiyat artışları bekleniyor. Bu zamlar gelmeden 800 bin – 1 milyon TL bütçe ile alınabilecek bazı otomobiller listelendi.
2026 yılına girerken ikinci el otomobil piyasasında sınırlı olsa da fiyat artışları bekleniyor. Enflasyon ortalaması dikkate alındığında, önümüzdeki aylarda araç fiyatlarında kademeli yükseliş öngörülürken, mevcut seviyeler alıcılar için “son fırsat” olarak değerlendiriliyor.
Özellikle 800 bin ile 1 milyon TL aralığındaki bütçelerle otomatik vitesli birçok model halen ulaşılabilir durumda bulunuyor. Uzmanlar, talebin artmasıyla birlikte bu segmentteki araçların kısa sürede zamlanabileceğine dikkat çekerek, alım yapmayı düşünenlerin erken hareket etmesini öneriyor.
ORTALAMA BÜTÇEYLE ALINABİLECEK OTOMATİK OTOMOBİLLER
ftahaerkoc Youtube hesabında yayımladığı videoda 800.000 / 1.000.000 TL bütçeyle alınabilecek otomatik vitesli otomobilleri şu şekilde sıraladı: