9 Ağustos 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (9 Ağustos) ne kadar oldu? 9 Ağustos 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 9 Ağustos Cumartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.449,85
Satış: 4.452,99
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 7,119.76
Satış: 7,280.63
Yarım altın fiyatı
Alış: 14,195.01
Satış: 14,561.26
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 29,509.00
Satış: 29,955.00
Gremse altın fiyatı
Alış: 71,197.55
Satış: 72,806.30
Ata altın fiyatı
Alış: 29,368.99
Satış: 30,102.18
