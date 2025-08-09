  1. Ekonomim
  4. 9 Ağustos 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (9 Ağustos) ne kadar oldu? 9 Ağustos 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 9 Ağustos Cumartesi altın fiyatları…

Gram altın fiyatı 

Alış: 4.449,85 

Satış: 4.452,99 

Çeyrek altın fiyatı 

Alış: 7,119.76 

Satış: 7,280.63 

Yarım altın fiyatı 

Alış: 14,195.01 

Satış: 14,561.26 

Cumhuriyet altın fiyatı 

Alış: 29,509.00 

Satış: 29,955.00 

Gremse altın fiyatı 

Alış: 71,197.55 

Satış: 72,806.30 

Ata altın fiyatı 

Alış: 29,368.99 

Satış: 30,102.18 

Ziynet altın fiyatı 

Alış: 28,479.02 

Satış: 29,033.46 

22 Ayar Bilezik Gram/TL 

Alış: 4,058.26 

Satış: 4,061.12 

