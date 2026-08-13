9 puanla tek başına zirvede; IMDb puanıyla en iyi 10 gerilim filmi.
Netflix, Max, Amazon Prime ve Disney gibi devasa platformlarda da yer alan IMDb tarafından en iyi puanları alan 10 gerilim filmi büyük beğeni topluyor.
Sinema dünyasında izleyicileri ekrana kilitleyen gerilim yapımları, yüksek puanlar ve olumlu eleştirilerle küresel platformlarda zirvedeki yerini koruyor.
Dünya çapında milyonlarca sinemaseverin değerlendirmeleriyle şekillenen listeler, psikolojik unsurlardan aksiyon dolu kurgulara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
Sinema otoritelerinin ve izleyici kitlelerinin ortak beğenisini kazanan bu unutulmaz eserler, gizem dolu atmosferleri ve sürükleyici senaryolarıyla beyazperdenin en çok konuşulan başyapıtları arasında gösterilmeye devam ediyor.