9 şirketin kasasındaki nakit zirveyi yakalayamadı! Kasasında 864 milyar TL nakit tutuyor

Ekonomik belirsizliklerin yükseldiği dönemde şirketlerin kasasında tuttuğu nakit miktarı, bilanço sağlamlığının en net göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Açıklanan son veriler, bazı dev şirketlerin güçlü nakit pozisyonlarıyla dikkat çektiğini ortaya koyarken ilk sıralarda yer alan şirketin 864 milyar TL’lik nakit varlığı, diğer 9 büyük şirketin toplamına rağmen geçilemedi. Bu tablo, piyasalardaki güç dengelerini ve olası yatırım hamlelerini yeniden gündeme taşıdı.