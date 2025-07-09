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  4. 9 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

9 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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9 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı 

Alış: 4.260,60 

Satış: 4.263,67 

Çeyrek altın fiyatı 

Alış: 6,816.95 

Satış: 6,971.10 

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9 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı 

Alış: 13,591.30 

Satış: 13,942.21 

Cumhuriyet altın fiyatı 

Alış: 28,321.00 

Satış: 28,749.00 

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9 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı 

Alış: 68,169.52 

Satış: 69,711.04 

Ata altın fiyatı 

Alış: 28,119.93 

Satış: 28,822.42 

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9 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı 

Alış: 27,267.81 

Satış: 27,799.14 

22 Ayar Bilezik Gram/TL 

Alış: 3,885.66 

Satış: 3,888.47 

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