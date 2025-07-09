9 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (9 Temmuz) ne kadar oldu? 9 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 9 Temmuz Çarşamba altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.260,60
Satış: 4.263,67
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,816.95
Satış: 6,971.10
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Yarım altın fiyatı
Alış: 13,591.30
Satış: 13,942.21
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 28,321.00
Satış: 28,749.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 68,169.52
Satış: 69,711.04
Ata altın fiyatı
Alış: 28,119.93
Satış: 28,822.42
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