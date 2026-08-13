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  4. 900.000 – 1.000.000 TL’ye alınabilecek 10 otomobil. Piyasa sıkışık fiyatlar aşağı geliyor.

900.000 – 1.000.000 TL’ye alınabilecek 10 otomobil. Piyasa sıkışık fiyatlar aşağı geliyor.

İkinci elde otomobilini değiştirmek ya da araba almak isteyenlerin maksimum 1 milyon TL bütçe ile alabileceği 10 aracı ekonomim.com’da derledik.

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900.000 – 1.000.000 TL’ye alınabilecek 10 otomobil. Piyasa sıkışık fiyatlar aşağı geliyor. - Sayfa 1

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan gevşeme, fiyatların geri çekilmesini sağladı. Otomobilini değiştirmek ya da ilk kez araç sahibi olmak isteyenler için 900 bin ile 1 milyon lira bütçe aralığında öne çıkan alternatifler derlendi.

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900.000 – 1.000.000 TL’ye alınabilecek 10 otomobil. Piyasa sıkışık fiyatlar aşağı geliyor. - Sayfa 2

Fiyat-performans dengesiyle dikkat çeken bu listede; 2011-2022 model yılları arasında üretilmiş, otomatik şanzımanlı, dizel ve benzinli motor seçeneklerine sahip sedan ile hatchback gövdeli farklı segment modeller yer alıyor.

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900.000 – 1.000.000 TL’ye alınabilecek 10 otomobil. Piyasa sıkışık fiyatlar aşağı geliyor. - Sayfa 3

SADECE AYAĞINIZI YERDEN KESMİYOR, BEKLENTİNİZİ DE KARŞILIYOR

İşte söz konusu fiyat skalasında alınabilecek 10 otomobil:

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900.000 – 1.000.000 TL’ye alınabilecek 10 otomobil. Piyasa sıkışık fiyatlar aşağı geliyor. - Sayfa 4

Toyota Corolla E170 1.6 Otomatik – 2013-2014

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