900.000 – 1.000.000 TL’ye alınabilecek 10 otomobil. Piyasa sıkışık fiyatlar aşağı geliyor.
İkinci elde otomobilini değiştirmek ya da araba almak isteyenlerin maksimum 1 milyon TL bütçe ile alabileceği 10 aracı ekonomim.com’da derledik.
İkinci el otomobil piyasasında yaşanan gevşeme, fiyatların geri çekilmesini sağladı. Otomobilini değiştirmek ya da ilk kez araç sahibi olmak isteyenler için 900 bin ile 1 milyon lira bütçe aralığında öne çıkan alternatifler derlendi.
Fiyat-performans dengesiyle dikkat çeken bu listede; 2011-2022 model yılları arasında üretilmiş, otomatik şanzımanlı, dizel ve benzinli motor seçeneklerine sahip sedan ile hatchback gövdeli farklı segment modeller yer alıyor.
SADECE AYAĞINIZI YERDEN KESMİYOR, BEKLENTİNİZİ DE KARŞILIYOR
İşte söz konusu fiyat skalasında alınabilecek 10 otomobil: