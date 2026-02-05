A101 05-08 Şubat 2026 Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101'e bugün hangi ürünler geliyor?
A101’de indirimler sürüyor. A101’e 05-08 Şubat 2026 tarihleri arasında sebze, meyve ve birçok gıda ürününde indirimler sizleri bekliyor. Peki, A101'de 05-08 Şubat 2026 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 05-08 Şubat 2026 tarihleri arasında A101’e hangi ürünler geliyor? A101 05-08 Şubat 2026 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 05-08 Şubat 2026 tazenin yıldızları indirimli fiyatlar…
SOĞAN KG
Fiyat: 11,90 TL
PİLİÇ PİRZOLA KG
Fiyat: 129,50 TL
1 | 6
PATATES KG
Fiyat: 15,90 TL
FİLE SIKMA PORTAKAL KG
Fiyat: 32,90 TL
2 | 6
ISPANAK PAKET 350 G
Fiyat: 55,90 TL
KÖY BİBERİ PAKET 300 G
Fiyat: 49,50 TL
3 | 6
ÇARLİSTON BİBER PAKET 300 G
Fiyat: 44,90 TL
KIRMIZI BİBER PAKET 300 G
Fiyat: 44,90 TL
4 | 6
