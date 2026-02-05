  1. Ekonomim
  4. A101 05-08 Şubat 2026 Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101'e bugün hangi ürünler geliyor?

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 05-08 Şubat 2026 tarihleri arasında sebze, meyve ve birçok gıda ürününde indirimler sizleri bekliyor. Peki, A101'de 05-08 Şubat 2026 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 05-08 Şubat 2026 tarihleri arasında A101’e hangi ürünler geliyor? A101 05-08 Şubat 2026 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 05-08 Şubat 2026 tazenin yıldızları indirimli fiyatlar…

SOĞAN KG

Fiyat: 11,90 TL

PİLİÇ PİRZOLA KG

Fiyat: 129,50 TL

PATATES KG

Fiyat: 15,90 TL

FİLE SIKMA PORTAKAL KG

Fiyat: 32,90 TL

ISPANAK PAKET 350 G

Fiyat: 55,90 TL

KÖY BİBERİ PAKET 300 G

Fiyat: 49,50 TL

ÇARLİSTON BİBER PAKET 300 G

Fiyat: 44,90 TL

KIRMIZI BİBER PAKET 300 G

Fiyat: 44,90 TL

