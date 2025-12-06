A101 06-12 Aralık Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101’e hangi ürünler geliyor?
A101 markette kasım ayı indirimleri sürüyor. A101 market 06-12 Aralık 2025 haftanın yıldızları kataloğu yayımlandı. A101’de birçok indirimli ürün raflarda alıcılarını bekliyor. Peki, A101'de 06-12 Aralık 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 06-12 Aralık 2025 tarihlerinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 06-12 Aralık 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 06-12 Aralık 2025 haftanın yıldızları kataloğu…
AHİR TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR 1 KG
Fiyat: 179 TL
TARABYA TAM YAĞLI DİLİMLİ TOST PEYNİRİ 500 G
Fiyat: 147 TL
ETİ BROWNI GOLD KEK 45 G
Fiyat: 10,75 TL
ETİ BROWNI ÇİKOLATALI FINDIKLI KEK 200 G
Fiyat: 60 TL
