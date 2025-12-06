  1. Ekonomim
A101 06-12 Aralık Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101’e hangi ürünler geliyor?

A101 markette kasım ayı indirimleri sürüyor. A101 market 06-12 Aralık 2025 haftanın yıldızları kataloğu yayımlandı. A101’de birçok indirimli ürün raflarda alıcılarını bekliyor. Peki, A101'de 06-12 Aralık 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 06-12 Aralık 2025 tarihlerinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 06-12 Aralık 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 06-12 Aralık 2025 haftanın yıldızları kataloğu…

BİZİM AYÇİÇEK YAĞI 5 L

BİZİM AYÇİÇEK YAĞI 5 L

Fiyat: 445 TL

ÇAYKUR RİZE TURİST ÇAYI 1 KG

Fiyat: 269 TL

AHİR TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR 1 KG

AHİR TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR 1 KG

Fiyat: 179 TL

TARABYA TAM YAĞLI DİLİMLİ TOST PEYNİRİ 500 G

Fiyat: 147 TL

ETİ BROWNI GOLD KEK 45 G

ETİ BROWNI GOLD KEK 45 G

Fiyat: 10,75 TL

ETİ BROWNI ÇİKOLATALI FINDIKLI KEK 200 G

Fiyat: 60 TL

