A101 08-11 Ocak 2026 Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101'e hangi ürünler geliyor?

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 08-11 Ocak 2026 tarihleri arasında sebze, meyve ve birçok gıda ürününde indirimler sizleri bekliyor. Peki, A101'de 08-11 Ocak 2026 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 08-11 Ocak 2026 tarihleri arasında A101’e hangi ürünler geliyor? A101 08-11 Ocak 2026 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 08-11 Ocak 2026 aktüel gıda ürünleri indirimli fiyatlar…

YUMURTA 30'LU

Fiyat: 145 TL

KOMBİNET DANA KIYMA 400 G

Fiyat: 249 TL

KIVIRCIK 

Adet Fiyatı: 29,50 TL

GÖBEK MARUL

Adet Fiyatı: 34,90 TL

HAŞLANMIŞ MISIR PAKET 180 G

Fiyat: 39,50 TL

ZERDEÇAL PAKET 100 G

Fiyat: 54,90 TL

